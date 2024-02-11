Более 20 человек отправились едой в Приморье

В прокуратуре по Приморскому краю заявили, что 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По результатам надзорного сопровождения соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения установлено, что в период с 5 по 10 февраля 2024 года в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя, с признаками острого отравления», — говорится в публикации.

По предварительному опросу было установлено, что причиной отравлений могла стать некачественная пищу в одном и заведений города.

В прокуратуре добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В гимназии Благовещенска 8 февраля произошло массовое отравление учеников. В образовательное учреждение направлены эксперты, которые проверят пищеблок, возьмут пробы еды, проверят санитарные документы работников кухни.

Ранее на Ставрополье отравились школьники, отдыхающие в оздоровительном лагере.