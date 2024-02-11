Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Более 20 человек отправились едой в Приморье

Прокуратура: 22 человека отравились едой в кафе в Приморье

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В прокуратуре по Приморскому краю заявили, что 22 человека обратились в больницу с признаками острого отравления в приморском Дальнереченске за пять дней, проводится проверка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По результатам надзорного сопровождения соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения установлено, что в период с 5 по 10 февраля 2024 года в Дальнереченскую центральную городскую больницу обратились 22 местных жителя, с признаками острого отравления», — говорится в публикации.

По предварительному опросу было установлено, что причиной отравлений могла стать некачественная пищу в одном и заведений города.

В прокуратуре добавили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В гимназии Благовещенска 8 февраля произошло массовое отравление учеников. В образовательное учреждение направлены эксперты, которые проверят пищеблок, возьмут пробы еды, проверят санитарные документы работников кухни.

Ранее на Ставрополье отравились школьники, отдыхающие в оздоровительном лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами