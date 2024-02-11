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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу в Киевской и еще четырех областях

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Gleb Garanich/Reuters

Сирены воздушной тревоги включились в Киевской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ресурса, воздушную тревогу в Винницкой области объявили в 2:14 мск. Через семь минут сирены зазвучали в Киевской области.

При этом в Николаеве, на юго-востоке Украины, зафиксировали уже третью за ночь серию взрывов. Об этом написало украинское издание «Общественное». До этого мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве возник пожар.

В ночь на воскресенье, 11 февраля, взрывы также произошли в пригородах Днепра (ранее Днепропетровск), Одессе и Одесской области.

Накануне пожар начался на нефтебазе в Харькове после ночных взрывов. Об этом заявил начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов, написало местное издание «Общественное».

Ранее в двух городах на северо-востоке Украины произошли взрывы.

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