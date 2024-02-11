Пожар в Тольятти локализован

В пресс-службе МЧС России заявили, что Пожар в гостинице «Жара Beach Resort» локализован. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что пожар локализован на площади 800 кв. м.

До этого стало известно, что Следственный комитет и прокуратура Самарской области инициировали проверку по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти.

В прокуратуре рассказали, что в субботу, 10 февраля примерно в 23:00 началось возгорание в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе.

Сотрудники надзорного ведомства проконтролируют ход доследственной проверки, организованной СК по факту пожара.

Следователи устанавливают дополнительную информацию о пострадавших, обстоятельства и причины возгорания.

В конце января гостиница загорелась в Хабаровске. По данным МЧС охваченное огнем здание находилось на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники. В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы проводили разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.