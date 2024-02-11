СК и прокуратура начали проверку по факту пожара в гостинице в Тольятти

Следственный комитет и прокуратура Самарской области инициировали проверку по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В Тольятти организована проверка по факту пожара в гостинице», — уточнили в сообщении

В прокуратуре рассказали, что в субботу, 10 февраля примерно в 23:00 началось возгорание в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе.

Сотрудники надзорного ведомства проконтролируют ход доследственной проверки, организованной СК по факту пожара.

Следователи устанавливают дополнительную информацию о пострадавших, обстоятельства и причины возгорания.

«По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Самарской области.

До этого стало известно, что площадь пожара в гостинице в Тольятти достигла 800 квадратных метров.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.