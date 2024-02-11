Москвичей предупредили о ледяном дожде в понедельник

Ледяной дождь прогнозируют в Москве и Подмосковье в начале предстоящей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В понедельник в Москве и области существует вероятность ледяного дождя», — отметил он.

По словам специалиста, такое явление связано с быстрым потеплением. На высоте 1-1,5 тыс. метров температура поднимется выше нуля, а ниже температурный фон составит от нуля до — 3 градусов. Это станет причиной подтаивания снега, который у самой земли снова будет подмерзать.

Вильфанд уточнил, что ночь на понедельник в Москве ожидается снежной, выпадет примерно 2-3 мм осадков. В темное время суток столбик термометра в столице опустится до 7-9 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет еще холоднее — до минус 6-11 градусов мороза. А днем наоборот — ожидается стремительное повышение температуры до минус 2-0. На юге столицы — до + 1 градуса. Синоптик предупредил о налипании мокрого снега и гололедице.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.