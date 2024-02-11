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В Николаеве, пригороде Днепра и Одесской области слышны взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в районах Днепра, Николаева и Одессы

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В украинском Николаеве и окрестностях города Днепра (бывшего Днепропетровска) произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В публикации не уточнили, где конкретно зафиксировали взрывы.

Также в местных мониторинговых группах написали, что слышали взрывы в Одесской области.

В конце января на Украине также сообщили о взрыве в Днепре. По информации украинского издания «Общественное», в этот момент звучали сигналы воздушной тревоги в Днепропетровской, Николаевский и Кировоградской областях страны.

Накануне российские военные нанесли удар по нефтебазе ВСУ в Харькове. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил журналистам видео, на которых запечатлен момент удара по инфраструктурному объекту.

До этого начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар. По его словам, объект загорелся из-за ночных взрывов.

Ранее в двух городах на северо-востоке Украины произошли новые взрывы.

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