Два человека пострадали при пожаре в гостинице в Тольятти

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате пожара в Тольятти пострадали два человека», — уточнили в сообщении.

До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Число сотрудников МЧС, которые работают на месте происшествия, увеличено. Огонь ликвидируют 105 пожарных и 29 единиц техники.

В МЧС рассказали ТАСС, что пожар охватил гостиничный комплекс «Жара Beach Resort», который находится на улице Спортивная.

До этого стало известно, что площадь пожара в гостинице в Тольятти достигла 800 квадратных метров. На месте приступили к ликвидации возгорания 75 спасателей и 24 единицы техники.

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