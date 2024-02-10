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Два человека пострадали при пожаре в гостинице в Тольятти

МЧС: два человека пострадали в результате пожара в гостинице Тольятти

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Павел Лисицын/РИА Новости

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате пожара в Тольятти пострадали два человека», — уточнили в сообщении.

До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

Число сотрудников МЧС, которые работают на месте происшествия, увеличено. Огонь ликвидируют 105 пожарных и 29 единиц техники.

В МЧС рассказали ТАСС, что пожар охватил гостиничный комплекс «Жара Beach Resort», который находится на улице Спортивная.

До этого стало известно, что площадь пожара в гостинице в Тольятти достигла 800 квадратных метров. На месте приступили к ликвидации возгорания 75 спасателей и 24 единицы техники.

Накануне стало известно, что певица Наталья Штурм чудом спаслась из горящего дома на севере Москвы.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.

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