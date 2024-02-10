Два человека пострадали при пожаре в гостинице в Тольятти

Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В результате пожара в Тольятти пострадали два человека», — уточнили в сообщении.
До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Число сотрудников МЧС, которые работают на месте происшествия, увеличено. Огонь ликвидируют 105 пожарных и 29 единиц техники.
В МЧС рассказали ТАСС, что пожар охватил гостиничный комплекс «Жара Beach Resort», который находится на улице Спортивная.
До этого стало известно, что площадь пожара в гостинице в Тольятти достигла 800 квадратных метров. На месте приступили к ликвидации возгорания 75 спасателей и 24 единицы техники.
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