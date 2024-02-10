Упавший вертолет Ми-8 в Карелии подняли со дна Онежского озера

Специалисты подняли со дна Онежского озера в Карелии крупные обломки разбившегося вертолета Ми-8. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

По его словам, в разрушенной кабине пилотов обнаружен один из черных ящиков.

Представитель правоохранительных органов также рассказал, что в настоящее время с обломками работают сотрудники Следственного комитета.

До этого глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявлял, что на дне Онежского озера спасателями найдены фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии.

Источник в экстренных службах сообщал, что причиной крушения вертолета МЧС Ми-8 могло стать его обледенение.

4 февраля вертолет Ми-8, принадлежащий спасательному центру МЧС, перестал выходить на связь и исчез с радаров в окрестностях Карелии. В момент потери связи вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. На борту находились три члена экипажа.

Ранее на Алтае упал вертолет Ми-8.