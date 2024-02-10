В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ледяного дождя

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя в отдельных районах столицы. Информация об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — поясняется на сайте.

Предупреждение действует с 9:00 до 21:00 12 февраля.

Кроме того, в Москве и области с 21:00 11 февраля до 09:00 12 февраля введен «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем канале сообщал, что в Москве на следующей неделе ожидаются ледяные дожди. На деревьях и проводах образуется лед, который изрядно увеличит весовую нагрузку, что может привести к падению деревьев или обрыву линий электропередачи.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что от Москвы уже отступил циклон «Ольга», теперь столицу ждут настоящие холода.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в День святого Валентина.