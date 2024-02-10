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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в региональном центре объявлена ракетная опасность.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.

До этого Минобороны России сообщало, что над Белгородской областью были сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха».

В прошлый раз губернатор оповещал о тревоге 8 февраля. В 17:25 по московскому времени Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

Он также заявлял, что под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа.

Обстрелы Белгородской области, в том числе Белгорода, усилились в конце декабря 2023 года.

Ранее спикер парламента Болгарии Росен Железняков провел три часа в киевском бомбоубежище.

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