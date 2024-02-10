Политолог объяснила большое внимание государства к молодежной политике

Нельзя не отметить колоссальное внимание государства как к молодежи в целом, так и к молодежной политике в частности. Об этом по итогам пленарной сессии о ключевых результатах и достижениях молодежной политики Форума национальных достижений заявила политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

По ее мнению, этот факт подтверждается самим выбором площадки форума. Она объяснила это тем, что вся экспозиция Международной выставки-форума «Россия» в этот день будет посвящена молодежной политике.

«Во всех павильонах пройдут мероприятия для молодежи и студентов, будут представлены лучшие практики и главные достижения молодежи нашей страны. Для того, чтобы достижения были осуществимы, государство создает инструменты и платформы для всестороннего развития, самореализации молодых людей. Важно, что этот подход работает с детского возраста – здесь в помощь общероссийское движение детей и молодежи «Движение первых», — сказала Юрманова.

Она напомнила, что в нем уже участвуют более 4,5 миллионов человек. «Одним из любимых конкурсов школьников, студентов колледжей и педагогов-наставников стала «Большая перемена». Еще одним примером является всероссийский студенческий проект «Твой ход», — добавила эксперт.

При этом она отметила, что масштабы участия, количество конкурсных заявок и результаты говорят о том, что молодежь получает равный доступ к социальным возможностям и лифтам, вне зависимости от удаленности или величины населенного пункта, в котором ребята проживают.

«Это подтверждают результаты опроса среди участников проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»: все больше и больше людей уверены в возможности самореализации в нашей стране», — сказала политолог.

Кроме того, Юрманова подчеркнула, что, по данным ВЦИОМ, показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до уровня 80%, более чем в два раза за пять лет.

«Улучшаются и инфраструктурные возможности – работает программа «Регион для молодых». Только благодаря ей уже отремонтировано и создано более 60 современных пространств и центров для молодежи. Неравнодушные граждане могут улучшить ситуацию в своем населенном пункте или решить конкретную проблему с помощью своего социального проекта. Поддержать проект поможет грант, который можно получить в рамках конкурса Росмолодежи», — отметила она.

По ее словам, такую поддержку за семь лет получили 17 тысяч проектов для молодежи, в которых приняли участие более 21 млн человек.