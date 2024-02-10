Мишустин поздравил сотруднков МИД РФ с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником. Об этом сообщает РИА Новости.

«От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника», – говорится в поздравлении на сайте правительства.

Премьер отметил, что ведомство должно максимально активно работать над евразийской интеграцией и претворить в жизнь идею президента России Владимира Путина по формированию большого евразийского партнерства.

Мишустин указал, что на данный момент приоритетом для России является расширение торгово-экономического сотрудничества со странами–союзниками.

Кроме того, ведомство должно помогать в реализации перспективных проектов, защите интересов российского бизнеса за границей, отметил глава министерства.

До этого российский премьер Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС больше использовать нацвалюты.

Ранее в МИД РФ пристыдили генсека ООН за нежелание смотреть интервью с Путиным.