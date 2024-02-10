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В России предложили упростить выход на пенсию многодетным родителям

Депутат Останина предложила упростить выход на пенсию многодетным родителям

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила Минтруд РФ рассмотреть вопрос о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов, а также о снижении требований к страховому стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных мам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата к главе ведомства Антону Котякову.

В запросе отмечается, что в указе президента России Владимира Путина «О мерах поддержки многодетных семей» гарантируется досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, родившим трех и более детей. Согласно действующим нормам, женщинам с тремя детьми гарантируется выход на пенсию на три года раньше пенсионного возраста, женщинам с четырьмя детьми — на четыре года, а с пятью детьми — на 10 лет».

Отмечается также, что для назначения такой пенсии многодетным матерям нужно иметь стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30.

Останина также обратила внимание, что пенсионное законодательство в России не содержит аналогичных льгот для многодетных отцов, хотя с такими просьбами к депутатам Госдумы обращаются региональные депутаты и общественные организации.

До этого депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что пенсионерам в России доступен ряд льгот, на которые они могут претендовать, однако о многих из них они не знают.

В конце января председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею о выдаче пенсионерам «Пушкинских карт». Он напомнил, что на продолжительность жизни пожилых людей напрямую влияют нагрузка на интеллект и просветительская работа.

Ранее стало известно, сколько пенсионеров будет в мире к 2050 году.

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