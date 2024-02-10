Неизвестный поджег дверь банка в Петербурге

В Петербурге неизвестный поджег дверь отделения банка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 9 февраля на проспекте Ветеранов. Неизвестный облил входную дверь помещения горючим из пластиковой бутылки — огонь разошелся. Сообщается, что пострадавшая входная дверь ведет также в рыбный магазин.

Принесенную поджигателем пластиковую бутылку позже нашли на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге неизвестные подожгли BMW, принадлежащий одиннадцатикласснику. Прибывший на место наряд ОГИБДД обнаружил автомобиль с обгоревшим салоном.

Ранее неодетый россиянин поджег квартиру, машину и мебель и провел день рождения в полиции.