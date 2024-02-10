Вооруженные силы Украины совершили обстрел при помощи беспилотника «Баба-яга» и артиллерии по населенному пункту Великая Знаменка в Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ночью нацисты нанесли артиллерийские удары и четыре раза отработали дроном «Баба-яга» по селу Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области», — сообщил Рогов.

По его словам, ВСУ в результате обстрела повредили три частных домовладения, а также повреждения получили десять домов. Также перебиты газопровод и линия электропередачи. При этом о пострадавших не сообщается.

До этого Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в Запорожской области, ракеты попали в школу и церковь. По его словам, всего раздалось шесть взрывов. Из-за атаки в селе прекратила работать связь.

Также Рогов сообщил, что около семи утра 9 января ВСУ атаковали село Богдановка Черниговского района Запорожской области. Повреждения получили склад и зернохранилище.

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