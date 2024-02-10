Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе

Shot: в Петербурге обезвредили взрывное устройство на металлургическом заводе

close
100%
Shutterstock

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, на территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с 2 кг мощной взрывчатки. Уточняется, что подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой был найден 9 февраля на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов. Устройство было заложено рядом со складским помещением.

Экстренные службы изъяли находку. Эксперты выяснили, что в СВУ использовался тетрил. В него была вмонтирована зажигательная трубка.

Местность, где обнаружили взрывчатку, не попадает в обзор камер видеонаблюдения. Сейчас полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 февраля оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов и прочих протестных акций из угрозы терактов и провокаций.

До этого Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза взрывчатки и взрывных устройств, который под видом аккумуляторов везли в Воронеж из Одессы.

Ранее Трепову признали виновной в теракте на мероприятии военкора Татарского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами