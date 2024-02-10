В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, на территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с 2 кг мощной взрывчатки. Уточняется, что подозрительный полиэтиленовый пакет с тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой был найден 9 февраля на охраняемой территории Всеволожского завода алюминиевых сплавов. Устройство было заложено рядом со складским помещением.

Экстренные службы изъяли находку. Эксперты выяснили, что в СВУ использовался тетрил. В него была вмонтирована зажигательная трубка.

Местность, где обнаружили взрывчатку, не попадает в обзор камер видеонаблюдения. Сейчас полиция выясняет, кто пронес пакет на территорию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

8 февраля оперативный штаб Ленинградской области ограничил проведение митингов и прочих протестных акций из угрозы терактов и провокаций.

До этого Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании груза взрывчатки и взрывных устройств, который под видом аккумуляторов везли в Воронеж из Одессы.

Ранее Трепову признали виновной в теракте на мероприятии военкора Татарского.