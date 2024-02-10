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Россиянин восемь месяцев истязал жену и пасынка

В Воронеже будут судить мужчину, истязавшего жену и пасынка

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Depositphotos

Житель Калачеевского района Воронежской области предстанет перед судом за истязание супруги и ее девятилетнего сына, мужчина избивал женщину и ребенка восемь месяцев. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 34-летний россиянин с марта по декабрь 2023 года злоупотреблял спиртными напитками и регулярно истязал жену и девятилетнего пасынка. Мужчина бил женщину на глазах у ребенка, угрожал им расправой.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы обвиняемый понес серьезное наказание за свои действия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, воронежцу может грозить до девяти лет колонии.

Ранее россиянин отрезал приемной дочери палец, избивал три года и заставлял есть мыло.

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