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В Госдуму внесут законопроект о расширении списка нежелательных организаций

В Думу внесут законопроект о расширении списка нежелательных в РФ организаций

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Пакет поправок, предусматривающий возможность признавать нежелательными в РФ иностранные организации, учредителями которых являются иностранные госорганы, внесут в Госдуму 12 февраля. Об этом сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в эфире «Дума-ТВ».

«Независимо от того, какая организация занимается антироссийской деятельностью, — либо это общественная организация, либо это организация, созданная государственными органами <...> может быть также признана нежелательной», — говорится в сообщении.

Пискарев отметил, что речь идет о таких организациях, которые участвуют в деятельности, которая представляет угрозу безопасности, суверенитету, вмешивается в выборы в России. Закон будет внесен на рассмотрение в Госдуму 12 февраля.

До этого стало известно о рассмотрении законопроекта, по которому банки и другие финансовые организации в России будут обязаны отказывать в проведении операций иностранным компаниям с государственным участием, признанным нежелательными.

Сообщалось также, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций. Соответствующие организации разработали в Госдуме.

Ранее генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor нежелательной в РФ.

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