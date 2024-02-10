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Россиянин попал в реанимацию после лечения мухоморами

В Удмуртии мужчина попал в реанимацию, отравившись сушеными мухоморами

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Мария Девахина/РИА Новости

Житель Ижевска отравился сушеными мухоморами, ядовитые грибы он принимал, чтобы улучшить настроение и повысить активность. Об этом сообщает Минздрав республики Удмуртия.

40-летний житель Ижевска был доставлен в токсикологическое отделение городской больницы, мужчина вел себя неадекватно и представлял опасность для медперсонала. Врачи промыли пациенту желудок и назначили курс лечения, почти сутки он провел в отделении реанимации.

Придя в себя, мужчина рассказал медикам, что принимал дома сушеные мухоморы, он употреблял ядовитые грибы в пищу, чтобы улучшить работу мозга и настроение, повысить активность. Состояние пациента уже не взывает у врачей опасений.

«Употребление мухоморов и других ядовитых грибов чревато не только тяжелыми отравлениями, но и наркотической зависимостью и развитием психических изменений», — отметил заведующий токсикологическим отделением ГКБ №6 Алексей Мокрушин.

Ранее россиянин с отравлением домашними грибами попал в реанимацию.

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