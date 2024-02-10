Суд в Красноярске отправил под домашний арест художника Слонова

Октябрьский районный суд Красноярска принял решение отправить под домашний арест до 7 апреля художника Василия Слонова по делу о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает ТАСС.

«Домашний арест до 7 апреля», — говорится в сообщении.

9 февраля стало известно, что вылетавшего в Казахстан красноярского художника Василия Слонова задержали в аэропорту и арестовали на 48 часов. По словам осведомленного источника, уголовное дело на художника возбудили «за экстремистскую символику».

Источник отметил, что у Слонова на страничке в социальной сети «ВКонтакте» была размещена публикация с фотографией неваляшки и «блатной» символикой, за которую его уже штрафовали по административной статье. Публикацию он не удалил, и на художника завели уголовное дело. Только после этого Слонов закрыл свои страницы в социальных сетях.

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