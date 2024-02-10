Галузин заявил, что киевских террористов привлекут к ответственности

Россия сделает все необходимое, чтобы киевские террористы и их пособники были привлечены к ответственности. Об этом высказался замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Уничтожение Ил-76 под Белгородом пополнило печальный перечень множества других терактов, которые киевский режим и его западные спонсоры совершили за последние два года», — сказал он.

Галузин также напомнил о подрыве Крымского моста, покушении на Захара Прилепина, а также обстрелах Белгорода и Донецка. Он отметил, что всех виновных в этих преступлениях должны привлечь к ответственности.

24 января в районе села Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был доставить 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в административный центр региона. По пути воздушное судно подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских войск.

Ранее на Украине стали отрицать, что на сбитом ВСУ Ил-76 были пленные ВСУ.