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Пума напала на сноубордиста на горнолыжном курорте

Fox News: в США сноубордист отбился от нападения пумы на горнолыжном курорте

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Shutterstock

На горнолыжном курорте в штате Юта пума напала на мужчину, который катался со склонов на сноуборде. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Бивер-Маунтин в штате Юта, молодой мужчина катался с заснеженных склонов и подвергся нападению пумы. Дикая кошка набросилась на американца и разодрала ему куртку, мужчина сумел отбиться от хищника, несколько раз ударив его сноубордом.

Когда зверь отступил, сноубордист сумел спуститься со склона, о произошедшем он рассказал в социальных сетях. Компания — производитель сноубордов пообещала подарить отважному американцу новую доску.

Ранее медведь напал на россиянина, пока мужчина чистил снег на крыше.

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