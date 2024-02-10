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В Саратовской области иностранца обвинили в изнасиловании ребенка

В Саратовской области задержали мигранта по подозрению в изнасиловании ребенка

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Depositphotos

В Саратовской области гражданина Таджикистана подозревают в сексуальном насилии над шестилетним мальчиком. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Иностранец совершил преступление против половой неприкосновенности малолетнего пять лет назад, пострадавшему было шесть лет. По данным местных СМИ, обвиняемый в изнасиловании работал на автомойке, его коллега приводила на работу шестилетнего сына, в один из дней гражданин Таджикистана надругался над ребенком в подсобном помещении мойки.

Обвиняемого удалось задержать, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин попытался заманить мальчика домой и изнасиловать.

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