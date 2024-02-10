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Протесты фермеров в ЕС связали с отказом Европы от российских ресурсов

Логвинов: отказ ЕС от энергоресурсов России стал причиной протестов фермеров

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Yves Herman/Reuters

Одной из причин забастовок фермеров в Европе является подорожавшее топливо для агросектора Евросоюза из-за отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов, слова которого передает РИА Новости.

«Серьезный ущерб нанесен европейскому агросектору: подорожание горючего и смазочных материалов остается одной из причин протестов фермеров. Все, что ЕС, желая «наказать» РФ, предпринял в ущерб самому себе, не поддается какому-либо логическому объяснению», — заявил Логвинов.

6 февраля сообщалось, что протестующие испанские фермеры на тракторах блокировали дороги по всей стране.

До этого немецкие фермеры заблокировали въезды к телерадиокомпании NDR в Ганновере и парковку в знак протеста против отмены субсидий. По данным Bild, в протестах приняли участие более 30 тракторов и двух десятков другого автомобильного транспорта.

Также сообщалось, что в Греции фермеры перекрыли дороги в Салониках в знак протеста, они требуют от властей более дешевого топлива и компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за непогоды.

Ранее в Германии фермеры перекрыли трассу кучей навоза.

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