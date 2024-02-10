Бывшего полицейского обвинили в поджоге дома бойца СВО за долги

Бывший начальник полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району Андрей Стасюкевич обвиняется в поджоге дома участника специальной военной операции в Истре. Об этом сообщается на странице ВК «Сергиев Посад Life».

Отмечается, что Стасюкевич сейчас является генеральным директором охранной организации в Подмосковье.

По предварительной информации, в январе 2024 года дом военнослужащего намеренно подожгли. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что владелец дома Роман Нечаев ушел с работы и добровольно отправился на СВО в апреле 2023 года. До этого мужчина работал в ООО «Управляющая компания» и не поладил с новым руководителем Якубовым К., который получил должность по наследству от отца. Нечаеву сказали, что у него есть долг, который он обязан ежемесячно выплачивать. С того момента на семью Романа начали давить, обещая поджечь дом.

По информации источника, после поджога был задержан М. Кочергин, юрист Якубова. Отмечается, что он приезжал к жене Нечаева вместе с Стасюкевичем и угрожал ей. В четверг Стасюкевича задержали в зале суда.

Ранее сообщалось, что напавшим на участника СВО в баре на Ставрополье грозит до семи лет тюрьмы.