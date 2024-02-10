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В США разбился бизнес-джет

NBC: в штате Флорида на шоссе упал и загорелся бизнес-джет

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Wikimedia

В американском штате Флорида разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 604. Об этом сообщает телеканал NBC.

По информации телеканала, бизнес-джет летел из Огайо, когда потерпел крушение недалеко от города Неаполь. Самолет рухнул на автомобильное шоссе и загорелся. На видеозаписи, появившейся в сети, видно, как над местом крушения самолета поднимаются клубы черного дыма.

Отмечается, что на борту бизнес-джета находились пять человек. Об их судьбе ничего не известно. На место крушения выехали полицейские. Для проведения расследования стражи порядка перекрыли южные полосы шоссе I-75.

2 февраля в штате Флорида, США, самолет рухнул на парк жилых фургонов. Пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил диспетчеру ближайшего аэропорта, что у него отказал двигатель, после чего воздушное судно рухнуло на передвижные дома.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.

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