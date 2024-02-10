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В Василеостровском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком

Shot: около 500 квартир остались без тепла из-за прорыва трубы в Петербурге

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Pixabay

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, авария произошла на улице Кораблестроителей во дворе одного из домов.

«После того, как труба лопнула, мощный поток воды пробил асфальт — его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, специалисты пытаются устранить последствия аварии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии без отопления остались более 500 квартир.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что в Санкт-Петербурге студентка застряла в лифте, который начал заполняться водой.

Инцидент произошел в ЖК «Эталон на Неве». Девушка зашла в лифт, чтобы спуститься и поехать на занятия, однако он застрял, а сверху начала литься вода. Местные жители утверждают, что затопления в доме случались и раньше.

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