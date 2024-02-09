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Роскомнадзор проверяет Duolingo на пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор проверяет сервис для изучения языков Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

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Shutterstock

Роскомнадзор проводит проверку сервиса для изучения языков Duolingo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что сервис проверяют на предмет распространения информации, которая пропагандирует ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

По данным Telegram-канала «Кровавая барыня», жалобу на сервис направила организация «Радетель», выступающая за традиционные семейные ценности.

В качестве примера пропаганды ЛГБТ организация привела задания, в которых предлагается произнести вслух фразы, касающиеся гомосексуальных и лесбийских отношений. «Радетель» просит привлечь юрлицо Duolingo к ответственности по ст. 6.21 КоАП РФ

При этом в Роскомнадзоре рассказали RT, что обращение от этих активистов к ним не поступало.

До этого в Уфе школьник получил штраф за пропаганду ЛГБТ после вечеринки со сверстниками.

Ранее бренд «Лэтуаль» закрасил радужные гривы единорогов на косметике.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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