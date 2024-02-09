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В Кузбассе стартовал Всесибирский форум национального единства

Сергей Цивилев: России есть, чем гордиться и о чем поговорить

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Администрация Правительства Кузбасса

России есть, чем гордиться и о чем поговорить. Об этом на открытии Всесибирского форума национального единства, который начал работу в Кузбассе, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

На мероприятие приехали более 3,5 тысячи человек — делегации субъектов СФО, Якутии и Татарстана, а также гости из Москвы.

«Наш президент Владимир Путин в своем интервью сказал, что Россия, развиваясь и расширяясь на Восток, впитывала все народы, относясь с глубоким уважением к культуре, традициям каждого. Сформировалось новое государство, которое всех объединяет, мы живем, как одна единая большая семья», — подчеркнул Цивилев.

По его словам, сейчас, когда весь мир меняется, а Россия отстаивает свои ценности, очень необходим такой форум. «Мы сохранили завещанные дедами порядки, дружбу, взаимовыручку. Мы от этого только сильнее», — добавил он.

Отмечается, что на площадках форума работают 10 секций. Там участники форума обсуждают семейные ценности народов Сибири, важность укрепления традиционных ценностей для этноконфессионального согласия, молодежные подходы к этнокультурным практикам, а также роль музеев как хранителей истории и традиций.

Кроме того, для гостей мероприятия работает выставка изделий декоративно-прикладного искусства, на которой представлено более 100 экспонатов. Также посетителям продемонстрировали традиционные национальные костюмы и коллекции театров мод из различных регионов Сибири.

При этом на форуме стартовал показ короткометражных фильмов, которые победили в региональном фестивале-конкурсе документального и анимационного кино «ПРОКузбасс» и «ПРОНаследие». Он проходит на локации «Традиции живая нить».

Также на мероприятии можно увидеть 15 фотоснимков семей в национальных костюмах с музыкальными инструментами и предметами быта, которые были сделаны в рамках проекта «Семья крупным планом». Помимо этого, идет фотовыставка «Мамы Героев», героинями которой стали матери ветеранов СВО, награжденных за боевые заслуги.

Кроме того, на форуме представлена экспозиция фольклорных и художественных произведений, стихов, сказок, историй народов, а также букварей. Всего в книжной экспозиции выставлено около 100 томов на 15 языках народов, проживающих на территории Сибири.

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