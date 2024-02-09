Автобус с 27 детьми попал в аварию на трассе в Карелии

В Карелии пассажирский автобус столкнулся с двумя транспортными средствами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Питкярантском районе. Водитель не справился с управлением на повороте и задел встречный микроавтобус, затем столкнулся с большегрузом.

На кадрах с места инцидента заметны крупные повреждения на нижней части автобуса, передняя часть грузовика также серьезно деформирована.

«В автобусе находилось 27 детей, четверо сопровождающих и водитель», – сообщается в публикации.

Во время инцидента пострадали двое детей и водитель большегруза. О травмах и состоянии людей не сообщается.

На данный момент правоохранители работают на месте. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства аварии.

Ранее под Воронежем автобус наехал на девочку и протащил ее по дороге несколько метров.