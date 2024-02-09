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С госпиталем на юге сектора Газа полностью потеряна связь

Красный Полумесяц: с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа потеряна связь

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Saeed Jaras/Global Look Press

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что полностью потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, где силы Израиля проводят рейд. Об этом сообщает РИА Новости.

В Красном Полумесяце подчеркнули, что полностью потеряли связь со своими командами в госпитале из-за продолжающегося рейда израильской стороны. В организации также сообщили, что глубоко обеспокоены безопасностью своих коллег в больнице и находящихся там раненых и других пациентов.

До этого представители Красного Полумесяца в Палестине заявили, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружили их штаб-квартиру в анклаве.

В декабре палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) обвинило ВВС Израиля в нанесении авиаудара недалеко от штаб-квартиры организации в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Хан-Юнис находится на юге палестинского анклава, куда после начала войны стали стекаться мирные жители — в Израиле объявили зоной боевых действий территорию к северу от города, в том числе саму Газу. Несмотря на это, поступают сообщения о бомбардировках и обстрелах как в самом Хан-Юнисе, так и южнее.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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