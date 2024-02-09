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На солнце произошла одна из крупнейших за пять лет вспышка

Произошедшая 9 февраля вспышка на Солнце стала одной из крупнейших за пять лет

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Shutterstock

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили РИА Новости, что произошедшая 9 февраля вспышка на Солнце стала одной из крупнейших за последние пять лет.

Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце балла Х 3.3. Известно, что она продлилась с 15:53 мск до 16:32 мск, и достигла максимума в 16:14 мск. Отмечается, что последствия явления могут не затронуть Землю.

В лаборатории установили, что на Солнце продолжаются послевспышечные процессы, а именно регистрируются мощные потоки излучения из области вспышки.

Специалисты поясняют, что в течение первых пяти недель наступившего года Солнце произвело уже две крупнейших вспышки последних лет. Первая была зафиксирована в новогоднюю ночь, ей был присвоен балл балл X 5.0.

Руководитель лаборатории профессор Сергей Богачев пояснил, что на Солнце присутствуют два крупных вспышечных центра. Один из них находится точно напротив направления на Землю, а второй — в безопасной для Земли зоне, на самом краю Солнца.

«На настоящий момент поступают противоречивые сведения о месте формирования вспышки. Точная информация, а также сведения о геоэффективности события (степени влияния на Землю) появится в течение нескольких часов», — добавил он.

6 февраля мощный выброс М-класса на Солнце вызвал обширные отключения коротковолновой радиосвязи в южной части Тихого океана.

Ранее астрономы уточнили вероятные сроки прохождения максимума активности Солнца.

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