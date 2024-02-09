Стало известно о живущих в РФ родителях нового главкома ВСУ

Родители нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского проживают в России и скрывают родство с ним. Такая информация появилась в Telegram-канале Shot.

«Родители <...> Сырского скрывают свое родство с ним от людей», — сказано в публикации.

Согласно информации канала, родители новоиспеченного главкома ВСУ (84-летний отец и 82-летняя мать) принимают участие в шествии в честь празднования победы в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк», мама подписана на патриотические каналы в социальных сетях, в том числе на «Я люблю тебя, Россия».

Соседи семьи никогда не говорят на тему своего сына, который получал образование в Москве, но впоследствии уехал на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего армией страны и назначил на эту должность Александра Сырского.

Ранее было найдено письмо матери Сырского к погибшему в Великую Отечественную войну отцу.