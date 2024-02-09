Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как они реагируют на рабочие звонки в нерабочее время

«КП»: 35% россиян злятся на рабочие звонки в нерабочее время

close
100%
Shutterstock

Более трети (35%) россиян злятся, если им поступают рабочие звонки в нерабочее время, однако, все же отвечают на них, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

«Злюсь, конечно, ведь предвидя свое отсутствие, оставляю полный отчет и план работ, вопросы по которым могут возникнуть. Но кто хочет в этом разбираться, проще ведь позвонить», — отметила участница опроса.

Еще 36% ответили, что с пониманием относятся к рабочим звонкам в свободное время, однако, реагируют на них только в том случае, если им это удобно. Если же возможности ответить у них нет, они перезванивают позже или обсуждают вопросы в рабочее время. 11% респондентов всегда отвечают на звонки, потому что не видят в этом проблем. 3% добавили, что сами иногда совершают такие звонки.

При этом 13% опрошенных россиян признались, что принципиально не отвечают на звонки с работы в нерабочее время.

«Раньше отвечала, потом устала и стала ставить на беззвучный режим на ночь», — рассказала респондентка.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они отметили, что их руководство не позволяет себе звонить подчиненным в неурочное время.

Исследование консалтинговой компании «Культура Инноваций» до этого показало, что большинство сотрудников российских компаний готовы уволиться с работы из-за токсичных отношений – об этом заявил 71% участников соответствующего опроса.

Ранее был назван самый настойчивый телефонный мошенник января в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами