Россияне ответили, как они реагируют на рабочие звонки в нерабочее время

Более трети (35%) россиян злятся, если им поступают рабочие звонки в нерабочее время, однако, все же отвечают на них, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

«Злюсь, конечно, ведь предвидя свое отсутствие, оставляю полный отчет и план работ, вопросы по которым могут возникнуть. Но кто хочет в этом разбираться, проще ведь позвонить», — отметила участница опроса.

Еще 36% ответили, что с пониманием относятся к рабочим звонкам в свободное время, однако, реагируют на них только в том случае, если им это удобно. Если же возможности ответить у них нет, они перезванивают позже или обсуждают вопросы в рабочее время. 11% респондентов всегда отвечают на звонки, потому что не видят в этом проблем. 3% добавили, что сами иногда совершают такие звонки.

При этом 13% опрошенных россиян признались, что принципиально не отвечают на звонки с работы в нерабочее время.

«Раньше отвечала, потом устала и стала ставить на беззвучный режим на ночь», — рассказала респондентка.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они отметили, что их руководство не позволяет себе звонить подчиненным в неурочное время.

Исследование консалтинговой компании «Культура Инноваций» до этого показало, что большинство сотрудников российских компаний готовы уволиться с работы из-за токсичных отношений – об этом заявил 71% участников соответствующего опроса.

Ранее был назван самый настойчивый телефонный мошенник января в России.