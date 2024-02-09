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«Трогавшую» грудь «Родины-матери» в Волгограде девушку арестовали

Суд арестовал девушку, «трогавшую» грудь «Родины-матери» в Волгограде

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a_agafonova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области заявили, что суд в Волгограде арестовал до 10 марта жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях полгода назад видео, где она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователей СКР об избрании обвиняемой в реабилитации нацизма меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого стало известно, что российскую блогершу Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над «Родиной-матерью» в Волгограде.

В июле 2023 года Агафонова записала видео и опубликовала его в сторис Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В коротком вертикальном ролике она гуляла по Мамаеву кургану. Затем женщина направила камеру на сам монумент и расположила свой палец на фоне груди памятника, начав будто «щекотать» его.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, чем грозит принятие в России закона о конфискации имущества за фейки об армии.

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