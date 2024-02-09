Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Кабмин выделил средства на детей, пострадавших от обстрелов Украины

Кабмин выделил средства на выплаты в 100 тысяч рублей детям, пострадавшим от ВСУ

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство России выделило деньги на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст распоряжения кабмина.

Президент России Владимир Путин в декабре прошло года подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от действий Украины.

В документе правительства указано, что единовременные выплаты смогут получить семьи, дети в которых получили различные увечья во время пребывания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или на территории российских регионов близ проведения специальной военной операции.

Выплата в размере 100 тысяч рублей будет назначена на каждого пострадавшего ребенка и предоставлена одному из родителей или самому пострадавшему, если на момент получения этих денег он достиг совершеннолетия.

В 2024 году на эти цели будет направлено 40,8 миллиона рублей. Министерству труда и социальной защиты РФ было поручено проследить за использованием этих средств и до 1 февраля 2025 года подготовить доклад для правительства.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами