Кабмин выделил средства на детей, пострадавших от обстрелов Украины

Правительство России выделило деньги на единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей на детей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст распоряжения кабмина.

Президент России Владимир Путин в декабре прошло года подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавших от действий Украины.

В документе правительства указано, что единовременные выплаты смогут получить семьи, дети в которых получили различные увечья во время пребывания в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или на территории российских регионов близ проведения специальной военной операции.

Выплата в размере 100 тысяч рублей будет назначена на каждого пострадавшего ребенка и предоставлена одному из родителей или самому пострадавшему, если на момент получения этих денег он достиг совершеннолетия.

В 2024 году на эти цели будет направлено 40,8 миллиона рублей. Министерству труда и социальной защиты РФ было поручено проследить за использованием этих средств и до 1 февраля 2025 года подготовить доклад для правительства.

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