В Гидрометцентре рассказали о «светлых ночах» в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ночи в Москве на выходных будут холодными и «светлыми» из-за луны, ожидаются морозы до -24°C. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в субботу, 10 февраля, ожидается антициклональная погода, снег будет сверкать под солнечными лучами, будут «светлые ночи» за счет луны и снега, которые создают «прекрасное освещение».

В столице в субботу прогнозируется до -22…24°C, в Московской области — до -27°C. В ночь на воскресенье ожидается до -23°C, днем температура будет чуть выше -10°C, подчеркнул Вильфанд.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что приближающаяся весна наступит в Москве своевременно, но у нее будет такой же «внезапный и противоречивый» характер, как у зимы. Более точный прогноз на весну можно будет сделать в начале марта

Напомним, в Гидрометцентре россиянам советовали не радоваться сообщениям о теплом феврале, предупреждая, что, хотя февраль будет теплее нормы, погода будет крайне неоднородной.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.