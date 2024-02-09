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Депутат разоблачил фейк про закон о конфискации имущества за дискредитацию ВС РФ

Депутат Кирьянов: закон о конфискации имущества намеренно трактуют неверно

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Закон о конфискации имущества за распространение ложной информации о Вооруженных силах России намеренно неверно трактуют, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов. Он обвинил в этом недружественную пропаганду, заявив в беседе с НСН, что конфискации подлежит не все имущество нарушителя, а лишь средства, которые он получил за создание и распространение фейка.

«Вопрос заключается в том, что человек, работая в публичном пространстве страны, публикуя фейки об армии и тем самым создавая угрозу национальной безопасности, получил определенное количество денег. В таком случае эти деньги можно конфисковать, но речь не идет о том, чтобы конфисковывается все имущество», — пояснил депутат.

По его мнению, пропаганда намеренно выделяет ложный посыл о конфискации всего имущества. Кирьянов заверил, что депутаты и юристы, работавшие над законом, такой подход даже не рассматривали.

Напомним, в конце января Госдума приняла закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ и призывы к действиям против безопасности России сразу в двух чтениях, затем документ одобрил Совфед. Подробности о новом законе – в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат обвиненной в оскорблении бойца СВО педиатра рассказал, уедет ли она из страны.

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