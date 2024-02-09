Эксперт рассказала, как мошенники наживаются на подписчиках популярных блогеров

Мошенники часто пользуются доверием аудитории популярных блогеров, встраивая на их площадки вирусную рекламу. Об этом в эфире «Радио 1» предупредила эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова. Чаще всего, по ее словам, злоумышленники рекламируют финансовые пирамиды.

«У блогера набрана аудитория, которая ему доверяет. Соответственно, если у мошенника получается увести такой телеграм-канал, публикуя контент и ссылки на финансовые пирамиды, они получают очень много новых клиентов, так как люди думают, что это публикует их автор», — объяснила эксперт.

Она посоветовала тщательно проверять рекламируемые площадки, даже если они появляются на ресурсах авторитетных блогеров.

В начале января Министерство внутренних дел РФ предупреждало, что мошенники начали маскировать финансовые пирамиды под интернет-проекты и инвестиционные компании.

Отмечалось, что финансовые мошенники занимаются сбором как традиционной, так и цифровой валюты. Последним трендом в этой сфере называют функционирование подобных проектов исключительно в интернете, без официальных представительств или офисов, а также отсутствие возможности установить данные организаторов проекта.

Ранее в Госдуме назвали правила, которые помогут уберечься от мошенников.