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В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле

The Indian Express: китайская закуска лед на гриле набирает популярность в соцсетях

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В соцсетях набирает популярность китайская закуска лед на гриле, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, кубики льда кладут на гриль, поливают маслом и смешивают с перцем чили и порошком тмина, а при подаче украшают кинзой. Готовится блюдо несколько секунд, чтобы лед не успел превратиться в воду. Стоимость порции составляет примерно $2.

По словам местных жителей, попробовавших блюдо, оно «перезагружает вкусовые рецепторы». После того, как кадры со льдом на гриле начали расходиться по соцсетям, многие люди захотели купить себе порцию.

«Съешь лед и будешь счастлив», — пишут комментаторы.

Однако некоторые отнеслись к такому блюду скептически.

«Единственный раз, когда я поверил бы маме, если бы она сказала, что это есть у нас дома», — шутят участники обсуждения.

Ранее в соцсетях завирусилось китайское блюдо из жареных камней.

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