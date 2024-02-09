В пяти областях Украины прозвучала воздушная тревога

В пяти украинских регионах прозвучала воздушная тревога. Об этом свидетельствует данные официального ресурса по оповещению населения.

Отмечается, что сигнал прозвучал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях Украины. Также в подконтрольных украинским властям районах Запорожской и Херсонской областей звучит воздушная тревога.

До этого сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. В 07:36 по местному времени (08:36 мск) тревогу объявили в Николаевской области. Через 20 минут сирена начала действовать в Днепропетровской области. Также воздушная тревога сработала в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.