В Смоленске перекрыли центр города из-за обстрела маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Смоленской области.

Заявление о стрельбе поступило от водителя маршрутки, чью машину повредил неизвестный. По предварительным данным следователей, утром неизвестный один раз выстрелил в сторону маршрутного такси, которое ехало по проспекту Гагарина в сторону площади Победы города Смоленска. Пострадавших людей нет.

Сейчас территорию, где случилась стрельба, оцепили. Проезд по Проспекту Гагарина от торгового центра «Гамаюн» и до Площади Победы ограничен, отметило издание «Подъем». По словам местных жителей в соцсетях, движение на соседних улицах затруднено, там машины собрались в пробку. Также на этих участках ограничили проезд общественного транспорта.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбудили уголовное дело, заключили в ведомстве.

Ранее в Казани произошла массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой.