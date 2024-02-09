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Пьяный россиянин выстрелил в голову дочери, ребенок в тяжелом состоянии

Пьяный калининградец выстрелил в двухлетнюю дочь, ребенок в тяжелом состоянии

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МВД РФ по Калининградской области

В Калининградской области пьяный мужчина выстрелил в голову двухлетней дочери, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

Несчастный случай произошел 8 февраля в городе Светлый: 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял из пневматического ружья по автомобильному радиатору и случайно попал в пробегавшую рядом дочь.

«Девочка находится в реанимации. Ей диагностированы очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», — рассказали в пресс-службе полиции.

Подозреваемый задержан, оружие у мужчины изъяли.

Ранее крымчанин открыл стрельбу по экс-супруге, приревновав ее к другому мужчине.

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