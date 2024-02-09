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В Кремле раскрыли подробности работы переводчиков на интервью Путина Такеру Карлсону

Песков: на интервью работали и официальный переводчик, и нанятый Карлсоном

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Во время интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону работали два переводчика. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил уточнил, что один из них — российский официальный переводчик.

«Был и <…> нанятый ими (американской стороной. — «Газета.Ru»)», — сказал Песков.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Интервью российского лидера в соцсети Х уже просмотрели более 80 млн раз.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал об источниках президента по истории.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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