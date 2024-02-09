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На борца за «независимость Ингушетии» завели уголовное дело

СК России возбудил дело против борца за независимость Ингушетии Гудиева

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КИН (признан иноагентом в России)

Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителя Комитета ингушской независимости (КИН) (признан иноагентом в России) Ахмета Гудиева. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источников, дело возбуждено 6 февраля, Гудиева следователи считают одним из организаторов КИН. Также СК планирует возбудить дела в отношении остальных участников комитета.

По данным следствия, КИН появился по инициативе Гудиева, а также Анзора Картоева, Магомеда Ториева, Руслана Евлоева и других лиц.

Организация находится в Стамбуле. На заседании в Стамбуле собравшиеся утвердили устав организации вместе с флагом и гербом. Главной целью члены КИН назвали «независимость Ингушетии от России».

В апреле 2023 года комитет объявил о создании Генштаба ингушской освободительной армии — члены движения утвердили воинское знамя и единый шеврон. КИН также представил структуру организации: Картоев занял пост главы комитета, Евлоев — должность пресс-секретаря, Ториев отвечал за переговоры с властями США, а Гудиев был представлен как официальный представитель движения.

КИН также объявлял об обращении в Верховную раду Украины с просьбой признать независимость Ингушетии. Летом 2023 года пресс-служба КИН опубликовала ролик, где неизвестные мужчины со знаками генштаба попросили принять их в ряды освободительной армии.

Ранее в Москве во Внуково задержали организатора поджога дома участника СВО.

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