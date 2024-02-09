Мусульманский активист попросил Путина одеть Родину-мать из-за груди

Мусульманский активист Расул Ахияретдинов из Башкортостана обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в реконструкции монумента «Родина-мать зовет!», установленного в Волгограде, из-за изображенной на нем голой груди. Об этом сообщает V1.ru.

«Советский Союз сделал немало ошибок, и одна из ошибок — это статуя. Мы братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может», — сказал Ахияретдинов.

После чего жители Волгограда потребовали наказать активиста, который усмотрел в монументе сексуальность.

«Лично мне очень обидны его разговоры. Он оскорбляет мои чувства уважения к погибшим воинам. Скульптура — святыня советского и российского народа», — написал один из пользователей.

До этого российскую блогершу Алену Агафонову задержали в московском аэропорту по обвинению в надругательстве над Родиной-матерью в Волгограде. Как сообщает V1.ru, поводом для уголовного дела стал ролик, в котором она «пощекотала» монумент.

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