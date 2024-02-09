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Неизвестный заявил, что заминировал московский отель, где жил Такер Карлсон

Shot: московский отель, где жил Такер Карлсон, «заминировал» неизвестный

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Отель, где жил Такер Карлсон во время нахождения в Москве, «заминировали», а самого журналиста требовали арестовать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером 8 февраля мужчина позвонил силовикам и сообщил, что московский отель 4Seasons заминировали. По словам звонившего, в здании якобы было заложено 50 кг тротила.

Помимо информации о «минировании», мужчина потребовал арестовать и самого Такера Карлсона, иначе он взорвет гостиницу на Охотном Ряду.

При проверке здания внутри никакой взрывчатки не нашли.

Канал пояснил, что Карлсон к моменту тревожного звонка уже улетел из России, однако звонивший об этом не знал. Теперь его разыскивают.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Американский журналист получил от российского лидера копии документов по русско-украинским отношениям XVII века.

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.

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