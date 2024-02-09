Раскольники избили прихожанина при захвате храма УПЦ на Украине

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина при захвате Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Отмечается, что прихожанин просто хотел зайти в храм.

На опубликованных кадрах видно, как верующий подходит к людям в балаклавах и что-то им говорит. В ответ один из них схватил его за одежду и оттолкнул в сторону. Затем второй ударил мужчину по лицу. Позднее к потасовке подключились еще несколько раскольников и вместе избили сторонника УПЦ. Что произошло с ним дальше, неизвестно.

Так называемая Православная церковь Украины была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находиться под юрисдикцией Московского патриархата Русской православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. УПЦ и РПЦ не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической церкви.

С конца 2022 года на руководство Украинской православной церкви осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады срочно принять во втором чтении закон о запрете УПЦ.