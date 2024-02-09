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Такера Карлсона нашли на выставке «Россия»

Американский журналист Карлсон осмотрел все 89 стендов выставки «Россия» на ВДНХ

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Телеграм-канал «Россия. Поехали!»

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон до отъезда из Москвы посетил международную выставку-форум «Россия», расположенную в 75-м павильоне ВДНХ. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Поехали!»

«Он осмотрел на выставке все 89 стендов, где представлены достижения, культурные особенности и туристические возможности всех регионов России», — говорится в публикации.

Также Карлсон осмотрел экспозиции Минприроды, Минпромторга и павильон «Атом».

При этом авторы канала заверили, что американец «был поражен масштабом и разнообразием» России и что «многое для него стало по-настоящему открытием».

«Россия — это самый большой массив суши в мире. В ней живет 150 млн человек», — приводят слова американского журналиста авторы канала.

Такер Карлсон пробыл в Москве около недели. Бывший телеведущий CNN и Foх News, создатель собственной телесети Tucker Carlson Network приехал в столицу России в том числе для того, чтобы взять интервью у президента страны Владимира Путина.

Общение журналиста и главы государства было опубликовано в ночь на 9 февраля. Интервью, которое длится чуть более двух часов, появилось на YouTube-канале Карлсона, а также в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) и на сайте телесети журналиста.

Ранее в New York Times оценили интервью Путина журналисту Карлсону.

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