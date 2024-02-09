На Урале 76-летняя пенсионерка сама чистит крышу девятиэтажки

В Миассе 76-летняя местная жительница чистит крышу многоэтажки вместо коммунальщиков. Об этом сообщает паблик «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» во «ВКонтакте».

Женщина проживает в девятиэтажном доме по улице Октября. Чтобы избежать затопления квартиры из-за таяния снега на крыше, пенсионерка сама выходит работать лопатой. По словам женщины, коммунальные службы на ее просьбы убрать снег не реагируют.

В администрации Миасса отметили, что коммунальные службы ведут уборку снега с крыш и пояснили, что жители дома поднялись на крышу и убирали снег во время обеденного перерыва работников. Вместе с этим в мэрии города подтвердили, что в доме есть проблема с подтоплением кровли и заявили о плановых ремонтных работах, которые пройдут весной 2024 года.

Ранее жительница Челябинска рассказала, как в 94 года осталась без пенсии.